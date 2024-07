Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesla: plus de voitures livrées que prévu au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Tesla a annoncé mardi avoir livré un nombre plus important que prévu de véhicules au deuxième trimestre, une performance qui se traduisait par une forte hausse de son cours de Bourse à New York.



Le constructeur américain a livré 443.956 voitures pendant les trois mois clos fin juin, contre 466.140 sur le même trimestre de 2023, soit une baisse de moins de 5% sur un an.



A titre de comparaison, les analystes s'attendaient en moyenne à 438.00 livraisons, voire à 420.000 unités selon les prévisions officieuses ('whisper estimates').



'Tesla et Musk viennent d'effectuer un grand comeback sachant que Wall Street s'attendait à ce qu'ils fassent bien moins que prévu sur le trimestre en raison de la morosité de la demande pour les véhicules électriques', réagit Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Le professionnel attribue cette bonne surprise à un modeste rebond de la demande en Chine, mais aussi à une stabilisation des prix, deux éléments qui ont permis selon lui de surpasser les prévisions les plus optimistes du marché.



Selon Dan Ives, cette publication meilleure que prévu pourrait signifier que le pire est passé pour Tesla après plusieurs mois difficiles.



'Ces chiffres du deuxième trimestre vont faire le plaisir des investisseurs positionnés à l'achat avant ce qui s'annonce comme un solide second semestre marqué par de nombreux catalyseurs à venir', souligne l'analyste.



Parmi ces éléments, Dan Ives retient surtout la présentation du prochain 'robotaxi', prévue le 8 août prochain.



Suite à ces annonces, le titre Tesla grimpait de plus de 6% mardi matin, signant la plus forte hausse de l'indice S&P 500, ce qui ne l'empêche pas de céder encore plus de 15% cette année.



Le groupe texan a prévu de publier ses résultats de deuxième trimestre le 19 juillet prochain.





