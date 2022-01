Tesla: plus de 936.000 véhicules livrés en 2021 information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 08:18

(CercleFinance.com) - Tesla fait part de la production de plus de 305.000 véhicules et de la livraison de plus de 308.000 véhicules au cours du quatrième trimestre 2021. Sur l'ensemble de l'année, le constructeur de voitures électriques en a produit plus de 930.000 et en livré plus de 936.000.



'Les livraisons de Tesla au quatrième trimestre 2021 se montrent bien supérieures au consensus et même à nos anticipations', souligne New Street Research, dont Tesla est l'une des 'valeurs favorites' pour 2022, avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 1580 dollars.