Tesla: plongeon de 43% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Tesla a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté en chute de 42% pour le deuxième trimestre 2024, à 1,81 milliard de dollars, soit 0,52 dollar par action (-43%), avec une marge d'EBITDA ajusté en dégradation de 4,3 points à 14,4%.



Il a vu ses revenus augmenter de 2% à 25,5 milliards de dollars, une baisse de 7% dans les activités automobiles ayant été compensée par un doublement dans le stockage et la génération d'énergie, ainsi qu'une hausse de 21% dans les services et autres.



'Nous avons observé un rebond séquentiel des livraisons de véhicules avec l'amélioration du sentiment des consommateurs et le lancement d'options de financement attractives pour palier l'impact de taux d'intérêt élevés', met en avant le groupe d'Elon Musk.



'Dans l'ensemble, nous restons concentrés sur les réductions de coûts au sein de l'entreprise, le développement de nos activités hardware traditionnelles et l'accélération du développement de nos produits et services permis par l'IA', poursuit-il.





Valeurs associées TESLA 246,38 USD NASDAQ -2,04%