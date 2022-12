Tesla: petit sursaut après une année 2022 cauchemardesque information fournie par Cercle Finance • 30/12/2022 à 16:43

(CercleFinance.com) - L'action Tesla s'apprête à boucler la dernière séance de l'année dans le vert, poursuivant sa tendance favorable des derniers jours, mais le bilan de l'ensemble 2022 se révèle tout simplement catastrophique.



Depuis le début de l'année, le cours de Bourse du constructeur de véhicules électriques s'est écroulé de près de 65%, ce qui en fait la pire performance annuelle depuis son introduction en Bourse, en 2010.



Les places financières américains ont également connu un mouvement de repli cette année, mais bien moins prononcé. Sur l'ensemble de l'exercice, l'indice Nasdaq accuse pour l'instant un recul de 33%.



La remontée des taux d'intérêt, la dégradation de la conjoncture, les difficultés de l'économie chinoise, mais surtout le dossier Twitter, ont fait que le titre Tesla a subi une année encore plus cauchemardesque.



Dans une note diffusée hier, les analystes de Morgan Stanley estiment toutefois que la récente dévalorisation du titre offre une bonne 'opportunité' d'entrée sur la valeur, au vu de son avance technologique sur ses principaux concurrents.



Pour Dan Ives, un analyste de Wedbush Securities qui connaît bien le dossier, dix conditions doivent être remplies avant d'espérer un rebond en Bourse de Tesla l'an prochain.



Il s'agit, d'après lui, (1) de confier la direction générale de Twitter à une autre personne qu'Elon Musk, (2) d'arrêter la vente de titres Tesla par Musk, (3) de fixer des objectifs 2023 réalisables pour Tesla, (4) de focaliser l'attention sur Tesla, et non plus sur Twitter et (5) de démarrer les livraisons du Cybertruck avant la fin 2023.



Le professionnel appelle aussi de ses voeux (6) un renouvellement du conseil d'administration de Tesla, (7) des rachats d'actions, (8) davantage de transparence sur les marges bénéficiaires, (9) moins de sujets politiques abordés par Musk sur Twitter et enfin (10) la mise en oeuvre d'un plan stratégique pout Twitter.



L'action Tesla progresse actuellement de 0,3% à la Bourse de New York.