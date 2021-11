Tesla : pas de contrat signé avec Hertz pour le moment

(AOF) - Tesla chute de plus de 4% en préouverture des marchés actions américains ce mardi. Elon Musk, son directeur général, a déclaré lundi soir sur Twitter qu’aucun contrat n’avait encore été signé avec Hertz, plus d’une semaine après l’annonce d’une commande de 100 000 véhicules. Par ailleurs, Tesla doit procéder au rappel d’environ 12 000 véhicules vendus depuis 2017 du fait d’un problème logiciel.

