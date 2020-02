Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : panique à la hausse en mode 'dot.com bubble' Cercle Finance • 03/02/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - La hausse de Tesla prend toutes les apparences d'une 'panique à la hausse' en mode 'dot.com bubble': avec +13% supplémentaires au bout d'une heure de cotations, un cours de 735$, le titre passe la barre des +75% de hausse en 1 mois jour pour jour, +100% en 2 mois, triplement du cours en 6 mois, un PER de 80 (ramené de 100 avant ses trimestriels). Alors que la hausse est parabolique depuis 1 semaine, des objectifs de cours de 1.500, 4.000 et même 7.000$ d'ici 2024 commencent à circuler: les vendeurs capitulent... jusqu'à quel prix iront-ils se racheter ?

Valeurs associées TESLA NASDAQ +11.98%