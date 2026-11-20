Tesla TSLA.O a ouvert vendredi son premier magasin en Argentine, étendant ainsi sa présence en Amérique latine alors que le pays ouvre son marché automobile et que la concurrence des marques chinoises s'intensifie.

Le constructeur américain de véhicules électriques a inauguré ce point de vente dans un centre commercial de Buenos Aires, ajoutant ainsi l’Argentine à un réseau régional qui comprend déjà le Chili, la Colombie et l’Uruguay. Tesla Argentine a été enregistrée en avril.

Sur son site web argentin, Tesla propose à la commande les modèles Model 3 et Model Y à des prix allant d’environ 40.000 à 50.000 dollars.

L’arrivée de Tesla intervient alors que le marché automobile argentin s’éloigne de plusieurs années de protectionnisme pour s’orienter vers une politique d’importation plus ouverte sous la présidence de Javier Milei, un libertarien.

Les constructeurs automobiles chinois figurent parmi les principaux bénéficiaires d’un contingent en franchise de droits de douane portant sur un maximum de 50.000 véhicules électriques et hybrides à bas prix par an.

Les marques chinoises telles que BYD 002594.SZ ont représenté 10% des ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers en Argentine au mois d’août, contre environ 2% à la fin de l’année dernière. Cela contraste avec les grands marchés régionaux tels que le Brésil et le Mexique, qui ont imposé des droits de douane sur certains véhicules électriques importés afin de protéger les emplois dans le secteur manufacturier national.

La société énergétique publique argentine YPF YPFDm.BA a signé en juin une lettre d’intention avec Tesla afin d’étudier les possibilités de coopération en matière de réseaux de recharge rapide et d’infrastructures de stockage d’énergie.

L’adoption des véhicules électriques en Amérique du Sud est à la traîne par rapport à d’autres régions, freinée par des infrastructures de recharge limitées et des prix élevés.