Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : nouvelle hausse du titre malgré l'analyse d'UBS Cercle Finance • 23/01/2020 à 16:54









(CercleFinance.com) - Le titre Tesla enregistre une nouvelle hausse de 0,5% à la Bourse de New York à 572 dollars malgré les commentaires d'UBS. La valeur affiche actuellement une capitalisation boursière de 103,5 milliards de dollars. UBS a repris aujourd'hui le suivi de l'action Tesla avec une recommandation à 'Vendre' et un nouvel objectif de cours de 410 dollars, contre 160 dollars précédemment. Dans une note aux clients, le bureau d'analyses indique adopter une vision fondamentale 'plus haussière' de la technologie du constructeur automobile californien, ainsi que de son avance dans le matériel et les logiciels. Alors qu'UBS estime que cela justifie une capitalisation boursière bien supérieure à la plupart de ses rivaux, ce qui est le cas aujourd'hui, les actions ont 'déjà quitté l'orbite', indique l'analyste dans la note de recherche. Le cours du titre Tesla prend en compte désormais 1,6 million de véhicules vendus en 2025, contre 367 500 unités en 2019, ce qui a incité UBS à indiquer que les actions sont ' surévaluées en ce moment. ' Cette constatation conduit le courtier à avertir les investisseurs : 'Tout problème est susceptible d'avoir un impact sensiblement négatif sur la tendance et le cours de l'action' indique UBS.

Valeurs associées TESLA NASDAQ -0.49%