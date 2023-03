Tesla: nouvelle baisse de prix aux Etats-unis pour le Model S et le Model X

(AOF) - Tesla a réduit les prix de sa berline Model S et de son SUV Model X aux États-Unis, tard dans la nuit de dimanche à lundi, de 5 000 dollars et de 10 000 dollars respectivement, car l'entreprise cherche à stimuler la demande au cours du dernier mois du trimestre. C’est ce qu’a relevé Bloomberg, alors que Tesla a considérablement réduit ses prix en janvier dans le but de stimuler ses ventes.

La Model S à traction intégrale coûte maintenant 89 990 dollars, soit une baisse de 5,2 % par rapport au prix précédent de 94 990 dollars, selon le site Web de la société. Le prix du Model S Plaid est maintenant de 109 990 dollars, en baisse de 4,3 % par rapport au prix précédent de 114 990 dollars.

Le Model X à traction intégrale coûte maintenant 99 990 dollars, soit une baisse de 9,1 % par rapport au prix précédent de 109 990 dollars. Le Model X Plaid est maintenant à 109 990 dollars, en baisse de 8,3 % par rapport au prix précédent de 119 990 $ dollars.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.