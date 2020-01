Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : nouveau record après une analyse positive Cercle Finance • 14/01/2020 à 16:17









(CercleFinance.com) - Le titre Tesla affiche un nouveau record à près de 550 $ à la Bourse de Wall Street avec un gain d'environ +2%. Jefferies a relevé aujourd'hui son objectif de cours à 600 dollars au lieu de 400 dollars, tout en maintenant son conseil à 'Achat' sur le titre. Cette augmentation reflète la capacité de Tesla à poursuivre sa croissance dans le stockage et la production d'énergie et à vendre des batteries à des constructeurs automobiles tiers, une opportunité qui pourrait ajouter 2,2 milliards de dollars au bénéfice d'exploitation d'ici 2030, a déclaré le bureau d'analyses. Sa capitalisation de 96,2 milliards de dollars équivaut presque à celle des trois constructeurs historiques américains cumulés, à savoir GM (50 milliards de dollars), Ford (36 milliards) et FCA (28 milliards).

Valeurs associées TESLA NASDAQ +2.25%