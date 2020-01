Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : nouveau rebond, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 07/01/2020 à 16:35









(CercleFinance.com) - L'action Tesla est en hausse de 1,6% à la Bourse de New York. Elle a augmenté de près de 35% au cours du dernier mois. Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur le titre Tesla à 340 dollars tout en maintenant sa recommandation à 'sous-performance'. Dans une note aux clients, le bureau d'analyses rend hommage aux progrès réalisés par le constructeur de véhicules électriques, mais indique qu'il est 'maintenant temps de livrer' pour l'entreprise. 'Le stock de Tesla est élevé compte tenu des catalyseurs 2020', a déclaré Credit Suisse, soulignant que les attentes avaient augmenté, en particulier avec la récente montée en puissance de la Gigafactory chinoise.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +2.25%