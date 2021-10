Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : New Street Research rejoint le camp des optimistes information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - La vague d'optimisme entourant les chiffres des livraisons trimestrielles de Tesla a encore enflé ce vendredi à la suite de commentaires encourageants des analystes de New Street Research, qui viennent soutenir le cours de Bourse. Le bureau d'études londonien a rallié le camp de plus en plus important des analystes anticipant des chiffres commerciaux de troisième trimestre meilleurs que prévu. Dans une note à ses clients, Pierre Ferragu, l'analyste vedette du cabinet, explique avoir remarqué une divergence 'intéressante' entre les estimations officielles du consensus et celles d'autres analystes indépendants réputés très compétents. D'après New Street, les prévisions optimistes de ces derniers sont bien plus pertinentes que celles établies par les analystes des grandes maisons de courtage ('sell-side analysts'). Vers 11h30 (heure de New York), l'action Tesla prenait 0,5% sur le Nasdaq. La valeur, qui avait atteint un plus haut de 900 dollars en début d'année, n'a progressé que de 8% cette année.

Valeurs associées TESLA NASDAQ -0.03%