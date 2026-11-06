Tesla met fin à la production du Cybertruck après des années de faibles ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique et d'informations contextuelles dans les paragraphes 21 à 23)

* Musk annonce une réduction progressive de la production afin de libérer des capacités pour le Cybercab, qui vient d’être lancé

* Le Cybertruck a fait l’objet de rappels répétés, de problèmes de qualité et de multiples révisions de prix

* Sa conception en acier inoxydable a compliqué son homologation en Europe, freinant ainsi la demande à l'étranger

par Ananya Palyekar, Akanksha Khushi et Nick Carey

Tesla TSLA.O va réduire progressivement la production du Cybertruck dans sa gigafactory du Texas vers le milieu de l’année 2027, a déclaré vendredi le directeur général Elon Musk, après des années de ventes chancelantes pour ce modèle futuriste autrefois présenté comme un concurrentdes pick-up traditionnels.

Musk a déclaré dans un message publié sur X que cette réduction de la production permettrait au constructeur automobile de s’adapter à l’augmentation de la production de son modèle Cybercab récemment lancé, que le milliardaire a placé au cœur des ambitions de Tesla en matière de robotaxis.

Cette annonce intervient au terme d’une semaine difficile pour Elon Musk, dont les dépenses politiques records, s’élevant à près d’un demi-milliard de dollars, n’ont guère porté leurs fruits lors des élections de mi-mandat américaines de mardi, la grande majorité des candidats républicains qu’il soutenait ayant perdu leur siège.

Au total, ses entreprises étaient en passe de perdre plus de 370 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours de la semaine.

Bien qu’il ne soit pas encore clair si la production du Cybertruck serait transférée vers un autre site ou purement et simplement arrêtée, l’usine d’Austin du constructeur automobile est la seule installation Tesla connue équipée pour fabriquer les composants spécialisés de ce modèle lourd et anguleux.

En réponse à un utilisateur sur X, Musk a qualifié le Cybertruck de "meilleur véhicule jamais fabriqué par Tesla" et l’arrêt de la production de "fin d’une époque".

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters envoyée en dehors des heures de bureau habituelles.

Le constructeur américain de véhicules électriques a commencé à livrer le Cybertruck à ses clients fin 2023. Selon la plateforme de données automobiles Kelley Blue Book, l’entreprise n’a vendu que 20.237 Cybertrucks aux États-Unis l’année dernière, soit une baisse de 48 % par rapport aux 38.965 unités vendues en 2024. Au moment du lancement de la production en 2023, Elon Musk avait prévu des ventes annuelles de 250.000 unités.

"Cela n’a aucun sens de poursuivre cette activité alors qu’elle n’atteint pas ses objectifs", a déclaré Andy Palmer, ancien directeur général d’Aston Martin. "Tout professionnel rationnel du secteur automobile dirait la même chose."

"Ce ne sera sans doute qu’une erreur d’arrondi dans le bilan de Tesla, mais les statistiques parlent d’elles-mêmes."

SpaceX, la société de Musk, a été l’un des plus gros clients de ce modèle l’année dernière et a acheté à Tesla, en 2025, des Cybertrucks d’une valeur de 131 millions de dollars au prix catalogue, selon son dossier d’introduction en bourse.

"LE CYBERTRUCK NE DÉMARRERA PAS, IL NE PEUT PAS DÉMARRER"

Dès son dévoilement en 2019, le Cybertruck a constitué un choix controversé pour Musk. Les puristes du pick-up se sont moqués de son design anguleux, et les experts en sécurité ont prédit qu’il serait difficile d’obtenir l’autorisation de le commercialiser sur des marchés clés comme l’Europe.

L’événement de présentation lui-même a été entaché lorsque Musk a tenté de prouver que ses vitres étaient incassables en y faisant lancer des boules métalliques — ce qui n’a fait que laisser d’énormes fissures sur deux d’entre elles.

Lors du lancement officiel du Cybertruck en 2023, Musk l’avait présenté comme un concurrent futuriste des pick-up de General Motors GM.N et de Ford F.N , déclarant: "Enfin, l’avenir ressemblera à l’avenir."

Mais le modèle a eu du mal à répondre à ces attentes. Tesla a émis 11 rappels concernant le Cybertruck depuis sa mise en vente fin 2023, selon la National Highway Traffic Safety Administration. Certains véhicules ont nécessité des réparations mécaniques, tandis que d’autres ont été corrigés grâce à des mises à jour logicielles à distance.

L’analyste automobile Felipe Munoz a déclaré que, bien que le Cybertruck ait été qualifié d’échec en raison de ses faibles ventes, les pick-ups électriques de Ford et d’autres constructeurs ont également connu un échec sur le marché américain.

"Tous ont échoué face à la concurrence, car les pick-ups électriques ne sont pas populaires aux États-Unis", a déclaré Felipe Munoz.

Mais le design aux lignes anguleuses en acier inoxydable du Cybertruck a limité ses perspectives sur des marchés comme l’Europe, où les véhicules électriques sont plus populaires. L’homologation réglementaire était impossible en Europe en raison des règles en vigueur concernant les chocs avec les piétons.

"Partout où il existe une réglementation en matière de collisions qui prend en compte l’impact sur les piétons, le Cybertruck ne pourra pas être commercialisé", a déclaré l’ancien directeur général d’Aston Martin, Palmer.

LE NOUVEAU PARI DE MUSK

Le Cybercab, doté de portes papillon et dépourvu de volant, de pédales et de rétroviseurs, est l’un des paris majeurs de Musk dans sa volonté de transformer Tesla en une entreprise spécialisée dans l’IA et la robotique, plutôt qu’en un simple constructeur automobile.

Musk a déclaré qu’il le considérait comme le principal modèle autonome de Tesla, destiné à alimenter un réseau mondial de robotaxis.

Après des années de retards dans la réalisation des objectifs de Musk en matière de conduite autonome, Tesla a commencé en septembre à proposer des trajets payants à Austin, grâce à une petite flotte de Cybercabs. Cependant, le constructeur automobile doit encore répondre aux questions de l’agence américaine de sécurité routière (NHTSA) visant à déterminer s’il a correctement procédé à l’autocertification du Cybercab afin de démontrer sa conformité aux normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur.

La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert un audit en septembre afin d’examiner les fondements de cette certification.

"Le Cybertruck était une incroyable plateforme de développement technologique et il perdure à travers le Cybercab", a déclaré Wes Morrill, ingénieur en chef du Cybertruck, sur X.

Cependant, le Cybercab ne devrait pas compenser de sitôt les volumes perdus du Cybertruck. Ce robot-taxi biplace reste un programme de petite envergure, dont la production n’a débuté qu’au début de cette année. Tesla a annoncé une capacité de production de plus de 125.000 unités.

Selon le Département des véhicules motorisés de l’État, environ 570 des plus de 1.200 robotaxis Tesla en service au Texas sont des Cybercabs, le reste étant principalement constitué de véhicules Model Y.