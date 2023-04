Tesla, Mercedes et Stellantis furent les constructeurs les plus rentables en 2022 (EY)

(AOF) - « En 2022, le chiffre d'affaires des 16 plus grands constructeurs automobiles du monde a augmenté de 18% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,87 milliards d'euros », affirme le cabinet EY dans son analyse financière des principaux constructeurs automobiles mondiaux, précisant que le bénéfice d'exploitation « a, quant à lui, augmenté de 16%, pour atteindre près de 157 milliards d'euros ». L’analyse souligne que Tesla a réalisé la marge bénéficiaire la plus élevée parmi les 16 entreprises étudiées, avec 16,8%, devant Mercedes Benz (13,6%) et Stellantis (11,7%).

Les ventes en volume ont reculé de près de 3% par rapport à l'année dernière. Cette baisse concerne les trois grandes régions (Europe de l'Ouest, États-Unis et Chine), la Chine étant la plus impactée. Parmi les constructeurs analysés, seuls cinq ont enregistré une augmentation des ventes en 2022 : Tesla, Ford, Suzuki, Mercedes-Benz et Hyundai. La progression la plus importante est celle de Tesla.

En 2022, c'est Volkswagen qui a vendu le plus de véhicules en Europe de l'Ouest, suivi par Stellantis, Renault et BMW. Tous ces constructeurs ont vu leurs ventes baisser par rapport à 2021, le recul étant le plus marqué pour Stellantis (-13%) et le plus modéré pour Renault (-3%).

En 2022, General Motors domine le marché américain en ce qui concerne le volume de ventes, position que Toyota avait réussi à lui ravir pour la première fois l'année précédente. Toyota et Ford occupent les deuxième et troisième places dans le classement des ventes pour 2022.

En 2022, le chiffre d'affaires global des 16 plus grands constructeurs automobiles mondiaux a atteint son niveau le plus haut en période annuelle, dépassant de 12% le niveau record précédent de 2019.