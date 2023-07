Tesla: livraisons records de véhicules fabriqués en Chine (CPCA)

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Tesla a enregistré des livraisons record de ses véhicules fabriqués en Chine au deuxième trimestre, selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA), alors que la lutte pour les parts de marché s'intensifie. Le constructeur a vendu 93 680 véhicules fabriqués en Chine en juin, soit une hausse de 18,72 % par rapport à l'année précédente, tandis que la seule usine Tesla de Shanghai a livré 78 906 véhicules Model 3 et Model Y fabriqués en Chine après que la ville a mis fin à un confinement Covid-19 de deux mois.

