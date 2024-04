Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesla: livraisons en baisse de 8% au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Tesla a annoncé mardi avoir livré quelque 387.000 véhicules au premier trimestre, un chiffre en baisse de 8% d'une année sur l'autre, ce qui faisait lourdement reculer son titre.



Le groupe américain a fait état ce matin de 386.810 livraisons sur les trois premiers mois de l'année, contre 422.875 unités sur la même période de 2023.



Le constructeur américain a fabriqué dans le même temps 433.371 véhicules, soit près de 2% de moins que les 440.808 produits au premier trimestre 2023.



Tesla attribue ce repli aux efforts déployés afin de lancer la production de sa nouvelle Model 3 à Fremont (Californie) et aux fermetures de sites dues aux problèmes d'approvisionnement liés aux tensions en Mer Rouge et à l'incendie volontaire ayant touché sa 'Gigafactory' de Berlin.



Lors de la dernière présentation des résultats de Tesla, fin janvier, Elon Musk, son fantasque patron, avait prévenu que l'entreprise était 'entre deux vagues de croissance', autrement dit dans le creux de la vague.



'Reste à savoir si le déferlement de véhicules chinois peut emporter l'engouement pour ce disrupteur, ou si des digues seront érigées pour protéger la pépite américaine', s'interrogent les analystes de LFDE.



Suite aux chiffres dévoilés aujourd'hui, le titre Tesla chutait de plus de 6% mardi matin à la Bourse de New York, ce qui porte à près de 34% son repli depuis le début de l'année.



Le groupe prévoit de publier ses résultats de premier trimestre le jeudi 23 avril.





