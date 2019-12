Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : livraison des premiers Models 3 fabriqués en Chine Cercle Finance • 30/12/2019 à 16:25









(CercleFinance.com) - Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla indique ce lundi avoir commencé à livrer ses premiers Model 3 fabriqués en Chine, dans son usine Gigafactory 3 de Shanghai. Les 15 clients qui ont reçu ces véhicules en premier sont des employés de Tesla, a précisé Tesla Chine sur son fil Twitter. Malgré cette nouvelle, le titre Tesla a reculé de -2,5% dans les premiers échanges à New York. Le titre, cependant, avait gagné plus de 6% la semaine dernière.

Valeurs associées TESLA NASDAQ -2.66%