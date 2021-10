Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : les résultats trimestriels finalement bien accueillis information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 16:04









(CercleFinance.com) - Attendue en baisse, l'action Tesla évolue finalement dans le vert jeudi matin suite à la publication de résultats trimestriels solides, qui poussent les analystes à revoir leurs objectifs à la hausse. L'annonce d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes avait favorisé quelques prises de bénéfice dans les premiers échanges, notamment au vu de la forte progression dont avait bénéficié l'action ces derniers temps. Une demi-heure après l'ouverture, le titre Tesla s'adjugeait toutefois plus de 2,1%, ce qui portait ses gains à plus de 32% sur les trois derniers mois. Dans un communiqué paru hier soir, le constructeur de véhicules électriques a fait état d'un bénéfice net de troisième trimestre 'record' de plus de deux milliards de dollars pour un chiffre d'affaires en hausse de 57% à 13,75 milliards de dollars. C'est cependant moins bien que les prévisions du marché, qui visait en moyenne 15,1 milliards de dollars. Malgré ce couac, les commentaires des analystes de Wall Street sont tous dithyrambiques ce matin. Chez Canaccord Genuity, on met en évidence des marges bénéficiaires qui 'défient la gravité', en l'occurrence les problèmes de pénuries de composants et les difficultés logistiques rencontrés par les groupes automobiles. Le broker canadien - qui estime que Tesla est 'trois fois plus efficace que Volkswagen dans ses procédés de fabrication' - relève en conséquence son objectif de cours de 940 à 1040 dollars. Même son de cloche chez les équipes de New Street Research, qui évoquent un groupe en train d'atteindre sa vitesse d'évasion ('escape velocity') et qui rehaussent sa cible à près de 1300 dollars. Credit Suisse remonte également son objectif, qui passe de 800 à 830 dollars, estimant que les derniers résultats confirment le scénario d'une croissance 'particulière solide' sur la décennie à venir. Le mot de la fin revient sans doute à Dan Ives, l'analyste star de Wedbush Securities et fin connaisseur de la valeur, don l'objectif passe de 1000 à 1100 dollars en perspective de ce qu'il attend être le déferlement d'une 'vague verte', avec Tesla en porte-étendard.

