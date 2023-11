Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: les premières livraisons du Cybertruck prévues demain information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - Tesla a annoncé la tenue demain jeudi d'un événement au cours duquel il a prévu de présenter officiellement son nouveau Cybertruck à l'issue de quatre années d'un développement souvent compliqué.



Le fabricant de véhicules électriques précise que la cérémonie, organisée en son siège social d'Austin (Texas) à 14h00 (heure locale), sera l'occasion de livrer les premiers exemplaires du modèle à ses clients.



Dans une note de recherche, les analystes de Wedbush Securities indiquent s'attendre à ce que le groupe atteigne des ventes de l'ordre de 250.000 unités par an pour le Cybertruck d'ici à 2025.



Signe de l'engouement qui entoure ce lancement, le véhicule ferait d'ores et déjà l'objet de plus de deux millions de réservations ou de précommandes.



Au cours de l'événement, qui sera retransmis en live, Tesla prévoit également d'apporter de nouveaux détails sur le Cybertruck, notamment concernant sa tarification.



D'après Wedbush, il se chuchote que le premier prix devrait démarrer autour de 50.000 dollars, tandis que la version propulsée par deux ou trois moteurs électriques devrait, elle, se situer entre 60.000 et 80.000 dollars.





