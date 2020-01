Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : les livraisons 2019 en ligne avec les prévisions Cercle Finance • 03/01/2020 à 14:55









(CercleFinance.com) - Tesla revendique ce vendredi, au titre de son quatrième trimestre 2019, 104.891 véhicules produits et 112.000 livrés. Sur les trois derniers mois de l'année, le constructeur automobile a ainsi produit 86.958 Model 3, ainsi que 17.933 Model S et X. Pour ces deux gammes, les livraisons se situent à respectivement 92.550 unités et 19.450 unités. Sur l'ensemble de 2019, le constructeur de voitures électriques a livré quelque 367.500 véhicules, une donnée en hausse de +50% en un an, en ligne avec ses prévisions.

