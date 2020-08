Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : les actions divisées par cinq ce lundi Cercle Finance • 31/08/2020 à 14:10









La division par cinq des actions Tesla, décidée le 11 août dernier par le conseil d'administration, doit démarrer ce lundi. (Crédits photo : Tesla) (CercleFinance.com) - La division par cinq des actions Tesla, décidée le 11 août dernier par le conseil d'administration, doit démarrer ce lundi, chaque actionnaire enregistré au 21 août ayant reçu un dividende sous forme de quatre actions nouvelles pour une action détenue. 'Si cette opération ne change pas la valeur, nous pensons que les traders dynamiques et les investisseurs particuliers trouverons le seuil plus bas par action davantage attractif', estime Canaccord, qui ajuste son objectif de cours à 442 dollars tout en restant à 'conserver'.

Valeurs associées TESLA NASDAQ 0.00%