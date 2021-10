Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : le titre surperforme, Jefferies relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - L'action Tesla signe vendredi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice Nasdaq 100 à la Bourse de New York, à la faveur d'une note de Jefferies, qui relève son objectif de cours sur le constructeur de véhicules électriques. Dans son étude, Jefferies dit relever ses prévisions sur le groupe californien en raison de l'amélioration de la demande pour ses produits qui s'accompagne selon lui d'une montée en puissance des capacités de production, notamment avec l'inauguration de la Gigafactory de Berlin. Dans ce contexte, le broker - qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur - relève son objectif de cours de 850 à 950 dollars. Les analystes de Credit Suisse ont également relevé leurs estimations de bénéfice par action sur Tesla, indiquant s'attendre à un BPA de 2,02 dollars au troisième trimestre, contre un consensus établi à 1,52 dollar. L'intermédiaire financier conserve son opinion 'neutre' sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 800 dollars. A 11h00 (heure de New York), le titre avançait de 1,7%. Au même moment, l'indice Nasdaq prenait 0,4%. Le groupe présentera ses résultats de troisième trimestre le mercredi 20 octobre après la clôture des marchés américains.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +2.04%