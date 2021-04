Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : le titre subit des résultats 'en demi-teinte' Cercle Finance • 27/04/2021 à 16:32









(CercleFinance.com) - L'action Tesla a ouvert en baisse mardi matin, les résultats mitigés du premier trimestre semblant avoir entamé l'optimisme des investisseurs après une multiplication par six du cours de Bourse au cours de l'année écoulée. Une heure après l'ouverture, le titre du constructeur californien de véhicules électriques se replie de 3,8%, alors que le Nasdaq ne recule que de 0,3%. Dans une note de recherche, les analystes de Bank of America font remarquer que le groupe d'Elon Musk a dévoilé hier soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais très largement aidés par les gains réalisés sur le bitcoin et les subventions publiques. 'Sur une base opérationnelle, les résultats sont nettement moins impressionnants, avec un chiffre d'affaires en baisse, une marge brute qui augmente et des dépenses d'exploitation en progression', souligne BofA. Le bureau d'études maintient en conséquence son opinion 'neutre' sur le titre, qu'il assortit d'un objectif de cours de 900 dollars. Jefferies - qui affiche lui aussi une recommandation neutre ('conserver') sur la valeur - préfère retenir de la publication la perspective d'une croissance annuelle de l'ordre de 50% par an pendant les années à venir. Le broker fait néanmoins valoir que le groupe est attendu au tournant cette année, et que l'exercice 2021 sera davantage marqué par sa capacité d'exécution que par sa puissance visionnaire. Wedbush - qui reste à 'surperformance' avec un objectif de 1000 dollars - souligne pour sa part que le groupe automobile bénéficie d'une demande 'solide' au niveau mondial. Les équipes de New Street Research - qui sont à l'achat - acquiescent et estiment que ce premier trimestre pose les jalons d'exercices 2022 et 2023 'monstrueux' avec l'entrée en production programmée des sites de Berlin et du Texas.

