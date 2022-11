Tesla: le titre recule après le placement d'Elon Musk information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 16:38

(CercleFinance.com) - L'action Tesla repart à la baisse mercredi à Wall Street suite à l'annonce par son co-fondateur et PDG Elon Musk d'une cession de titres représentant près de quatre milliards de dollars.



Vers 10h15 (heure de New York), l'action recule de 0,3%, ce porte à plus de 36% son repli sur les deux mois écoulés et à pas loin de 50% sur les 12 derniers mois.



Dans une série de formulaires envoyés hier soir à la SEC, Elon Musk dit avoir cédé des actions Tesla pour un montant cumulé de l'ordre de quatre milliards de dollars, une somme qui - d'après les analystes - devrait lui permettre de boucler le financement de l'acquisition de Twitter.



'Nous craignions que Musk soit contraint de vendre davantage de titres à l'approche de la finalisation de cette opération désastreuse et ces inquiétudes se sont matérialisées hier soir, ce qui au passage explique l'énorme pression vendeuse qu'avait récemment subie la valeur', indique Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Dans une note de réaction, ce fin connaisseur du dossier rappelle que le milliardaire s'était pourtant engagé par le passé à ne plus céder d'actions de son groupe.



'Où tout cela va-t-il finir?', s'interroge-t-il. Quel est le centre d'attention, Tesla ou Twitter?', poursuit le professionnel.



'Est-ce que le fiasco Twitter ne vas pas finir par ternir l'image de Musk et donc la marque Tesla', demande-t-il.



Dans son étude, Dan Ives implore Elon Musk d'attacher de nouveau toute son attention à la 'poule aux oeufs d'or' qu'est Tesla, au moment où le fabricant de véhicules électriques est confronté à un ralentissement de l'économie mondiale, à des problèmes de production et de livraison en Chine et à une concurrence grandissante.



'Notre opinion de long terme sur Tesla reste positive, mais toute cette folie autour de Twitter doit cesser, tout comme les cessions de titres Tesla', conclut-il, renouvelant son opinion 'surperformance' sur le titre.