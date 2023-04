Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Tesla: le titre recule après des livraisons sans surprise information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 16:03

(CercleFinance.com) - Tesla a annoncé dimanche avoir livré quelque 422.00 véhicules au cours du premier trimestre, un chiffre qui se situe globalement en ligne avec les attentes des analystes.



Le constructeur de voitures électriques précise avoir livré 412.180 berlines et SUV issus de ses gammes Model 3 et Y au cours des trois premiers mois de l'année, ainsi que 10.695 unités des plateformes Model S et X.



Si ces chiffres sont sans surprise, les investisseurs semblent s'inquiéter du fait que la production du groupe texan, établie à 440.000 unités, continue à dépasser ses livraisons, ce qui fait chuter le titre aujourd'hui à Wall Street.



'Cette production excédentaire relance évidemment le débat quant à l'efficacité des baisses de prix au niveau de la demande, mais aussi sur l'effet des subventions accordées aux acheteurs', s'interroge un trader.



'La grande question est maintenant de savoir si le groupe parviendra à atteindre son objectif d'une marge brute de plus de 20% sur le premier trimestre de l'année', ajoute un autre analyste.



Réponse le 19 avril prochain, lorsque Tesla publiera ses résultats financiers de premier trimestre et dévoilera ses prévisions.



En attendant, l'action Tesla, qui a gagné plus de 68% depuis le début de l'année, perdait environ 4% lundi matin à Wall Street, moins d'une demi-heure après l'ouverture.