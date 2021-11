Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : le titre progresse, un analyste rehausse son objectif information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - Tesla s'inscrit en hausse vendredi matin à la Bourse de New York alors que Wedbush Securities a relevé son objectif de cours sur le titre, pour le porter à 1400 dollars. Dans une note de recherche, le bureau d'études californien estime que la 'révolution verte' en marche dans le secteur de l'automobile est en passe de générer, à terme, un marché de 5000 milliards de dollars. Si près de la moitié de ce marché devrait revenir à une centaine de constructeurs dont GM, Ford, VW ou Lucid et Rivian, c'est Tesla qui devrait se tailler selon lui la part du lion, soit l'équivalent d'une manne de quelque 2500 milliards. Un scénario qui le conduit à maintenir son opinion 'surperformance' sur le titre et à relever son objectif de cours de 1100 à 1400 dollars, tout en envisageant un cours de 1800 dollars dans le meilleur scénario possible ('bull case'). En milieu de matinée, le titre affiche un gain de 0,6%, une performance en ligne avec la progression de l'indice Nasdaq.

