Tesla: le titre plie, Barclays s'inquiète pour les marges

(CercleFinance.com) - Le titre Tesla s'inscrit en net repli mercredi alors que les analystes de Barclays se disent inquiets au sujet des marges du fabricant de véhicules électriques.



Vers 11h15 (heure de New York), l'action cède 2,3%, ce qui ne l'empêche pas de conserver des gains de plus de 62% sur les trois derniers mois.



A en croire les équipes de Barclays, la parution des résultats de deuxième trimestre, prévue le 23 juillet, pourrait bien obliger les investisseurs à ouvrir les yeux au sujet des difficultés que le groupe éprouve toujours au niveau de ses fondamentaux.



Le bureau d'études craint que la publication vienne en partie pénaliser la dynamique boursière favorable dont la valeur bénéficiait depuis le mois de mai.



D'après Barclays, ces chiffres devraient en effet mettre en lumière les pressions qui s'exercent actuellement sur les marges de l'entreprise, même si celles-ci pourraient commencer à s'approcher d'un niveau plancher selon lui.



Pour le deuxième trimestre, l'analyste dit ainsi tabler sur une marge brute dans l'automobile de 16%, inférieure au consensus, due à la faiblesse des prix de vente de ses modèles.



Barclays estime toutefois que tout accès de fébrilité au niveau du cours de Bourse susceptible de suivre cette déception ne s'avérera que de courte durée, avant que le marché ne s'intéresse de nouveau aux promesses que laissent espérer les développements dans la conduite autonome et l'IA.



S'il relève son objectif de cours de 180 à 225 dollars, le professionnel renouvelle sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre.





