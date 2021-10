Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : le titre grimpe à l'approche des trimestriels information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 17:05









(CercleFinance.com) - Tesla grimpe en Bourse ce lundi, surperformant largement un marché boursier américain plus hésitant, alors que le groupe automobile californien publiera ses résultats trimestriels dans deux jours. L'action gagne actuellement plus de 2,4%, soit la quatrième plus forte progression d'un indice Nasdaq 100 en petite hausse de 0,1%. Dans une note parue pendant le week-end, les analystes de Wedbush Securities disent s'attendre 'encore à un trimestre solide' de la part du groupe d'Elon Musk. 'Nous nous attendons à ce que Tesla batte mercredi après la clôture des marchés les prévisions du marché 'sur toute la ligne' en dépassant les estimations de Wall Street, établies à respectivement 13,7 milliards de dollars pour le chiffre d'affaires et 1,54 dollar pour le BPA', indique Dan Ives, l'analyste-vedette de Wedbush. Le spécialiste rappelle que Tesla a annoncé au début du mois avoir livré 241.000 véhicules au cours du troisième trimestre, alors que les analystes les plus optimistes ne visaient qu'entre 225.00 et 230.000 unités. 'En prenant un peu recul, et au vu des problèmes de pénurie de semi-conducteurs et des difficultés de logistique qui affectent le marché automobile mondiale, ces chiffres de livraisons - conjugués aux résultats probablement meilleurs que prévu de cette semaine - sont de bon augure concernant la demande robuste de véhicules électriques dont bénéficie Tesla en ce début de quatrième trimestre et en vue de l'exercice 2022', estime Wedbush.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +2.07%