Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: le titre bien orienté après une note d'analyste information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 17:03









(CercleFinance.com) - Tesla poursuit son rebond amorcé la veille mercredi à la Bourse de New York dans le sillage d'une note d'analyste estimant qu'il pourrait être le bon moment pour revenir sur les constructeurs de véhicules électriques.



Après avoir gagné 2,4% hier, le titre s'adjuge 1,9% aujourd'hui, alors que le Nasdaq Composite avance de 1,2%.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Mizuho se demandent s'il n'est pas temps de revenir sur les fabricants de véhicules électriques à batterie (BEV) comme NIO, Rivian ou Tesla en perspective d'un second semestre qui pourrait être porteur.



'Le segment des véhicules électriques demeure un rare motif de réjouissance au milieu des difficultés économiques actuelles', estiment-ils.



D'après eux, Tesla pourrait notamment bénéficier de l'allègement des mesures de confinement à Shanghai, où il possède une usine, et de la mise en place de bonus écologiques, deux facteurs favorables auxquels vient s'ajouter le démarrage de son site de Berlin.





Valeurs associées TESLA NASDAQ +2.51%