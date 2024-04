Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesla: le projet de 'Robotaxi' fait rebondir le titre information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Après avoir chuté de presque 4% vendredi sur des rumeurs d'un abandon du développement de son modèle d'entée de gamme, Tesla rebondissait de 4,5% lundi à la Bourse de New York, les investisseurs saluant l'évocation d'un nouveau projet: le véhicule sans chauffeur 'Robotaxi'.



Selon des informations parues dans la presse, Tesla aurait renoncé au lancement d'un véhicule 'low cost', commercialisé autour de 25.000 dollars, en raison d'une concurrence jugé trop intense sur ce créneau aujourd'hui trusté par son principal concurrent, le chinois BYD.



'Si c'est vrai, cela constitue un grand revirement stratégique et va susciter des questions quant à la future croissance des volumes', réagissent ce matin les analystes de HSBC.



La banque britannique rappelle en effet que le plan 'Next Gen' était censé alimenter la prochaine phase de croissance du groupe américain, à compter de la fin 2025.



'Toutes nos prévisions de croissance à partir de 2026 étaient basées sur ce modèle', renchérissent les analystes d'UBS.



'Pour remettre les choses en perspective, 20 points de pourcentage sur les 18% de croissance des volumes que nous projetions pour 2026 provenaient à eux seuls du projet de voiture 'Next Gen'', ajoutent-ils.



'En le retirant de nos estimations, nous arriverions à une croissance légèrement négative des volumes', poursuit UBS, qui en déduit qu'une annulation du Model 2 serait une mauvaise nouvelle pour le cours de Bourse.



UBS précise qu'il tablait ainsi sur 2,35 millions de livraisons de Model 2 à horizon 2030, soit plus de la moitié des livraisons totales du constructeur.



S'il reconnaît que l'idée d'un 'Robotaxi' pourrait être plus rentable, le bureau d'études note aussi qu'il s'agirait d'un projet plus long à développer, s'adressant à un marché plus restreint et aussi soumis à d'intenses inspections réglementaires.



Chez Canaccord Genuity, on considère toutefois que ces développements montrent que Tesla représente de plus en plus un pari sur la conduite autonome et le succès de sa technologie de conduite 'sans les mains' (FSD).



'C'est à prendre ou à laisser, mais Tesla est devenu un moyen de jouer le futur de la conduite autonome', souligne le broker canadien. 'En ce qui nous concerne, nous y croyons', assure-t-il.





