Tesla: le plan de rémunération de Musk serait approuvé

(CercleFinance.com) - L'action Tesla grimpe de plus de 6% jeudi à la Bourse de New York, alors que son son directeur général Elon Musk affirme sur X que les actionnaires du groupe ont fini par approuver, 'à une large majorité', son plan de rémunération très controversé.



L'homme d'affaires indique que l'assemblée générale du constructeur de véhicules électriques, qui se tient aujourd'hui, se dirige également vers une approbation du projet de déménagement du siège social dans l'Etat du Texas, là encore de manière très large.



Dans une note de réaction, les analystes de Wedbush Securities estiment qu'Elon Musk peut 'sabrer le champagne' après le vote de ces deux résolutions sujettes à controverse.



'Cela retire l'épée de Damoclès qui planait au-dessus du titre et qui aurait pu pénaliser la valeur de l'action à hauteur de 20 à 25 dollars', souligne la société de courtage.



Les investisseurs craignaient qu'en l'absence de l'obtention de ces éléments de rémunération, Elon Musk ne s'implique moins dans les projets de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle et d'automatisation.



'Or, sans la perspectives de l'IA et la conduite autonome, la trajectoire de résultats de Tesla sur le long terme serait sérieusement compromise', estiment les analystes de Canaccord Genuity.



Certains professionnels redoutaient même un départ pur et simple de Musk de la direction de Tesla au cas où son enveloppe de rémunération aurait été rejetée par les actionnaires.



Selon ce mécanisme d'intéressement, qui remonte à l'exercice 2018, le milliardaire pourrait obtenir jusqu'à 56 milliards de dollars grâce à l'octroi de 'stock options'.



Bien que les critères de performances aient été respectés, ce montant avait suscité l'ire de certains actionnaires et le plan de rémunération avait fini par être annulé par un tribunal du Delaware en janvier dernier.



'On peut s'attendre maintenant à ce que Musk renouvelle aujourd'hui à Austin (...) son engagement à rester le directeur général de Tesla pour les trois ou cinq prochaines années', se félicite-t-on chez Wedbush.



Le broker s'attend aussi à que ce le dirigeant détaille les projets d'un modèle inférieur à 30.000 dollars, ses initiatives dans la conduite autonome et en dise plus sur la révélation, prévue le 8 août, du fameux 'robotaxi'.





