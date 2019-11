Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : le Cybertruck passe le cap des 250.000 pré-commandes Cercle Finance • 27/11/2019 à 12:50









(CercleFinance.com) - Le constructeur de voitures électriques Tesla a reçu, selon un tweet de son CEO Elon Musk, 250.000 pré-commandes pour son futur Cybertruck en moins d'une semaine. Le nombre de commandes avait franchi la barre des 146.000 pré-commandes moins de deux jours après la présentation du véhicule, et avait dépassé le seuil des 200.000 en début de semaine. Aujourd'hui, après moins d'une semaine, 250.000 réservations ont été effectuées. Celles-ci ne représentent pas pour autant 250.000 ventes certaines : ces pré-commandes peuvent être annulées, avec remboursement du dépôt initial de 100 dollars.

Valeurs associées TESLA NASDAQ -2.21%