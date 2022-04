Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: le bénéfice net ajusté trimestriel a plus que triplé information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 09:56









(CercleFinance.com) - Tesla a publié hier soir ses résultats financiers au titre du 1er trimestre 2022. Le chiffre d'affaires du constructeur automobile ressort à 18,7 Mds$, en hausse de 81% par rapport au 1er trimestre 2021.



L'activité a notamment été portée par une hausse des livraisons : 310 048 véhicules ont été livrés au cours du trimestre, soit une hausse de 68% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans ce contexte, l'EBITDA ajusté de Tesla atteint 5 Mds$, en hausse de 173% en un an. La marge d'EBITDA ajusté est notamment passée de 17,7% à 26,8%, souligne la firme.



Tesla enregistre finalement un bénéfice net ajusté de 3,7 Mds$ au 1er trimestre, un chiffre qui a plus que triplé (+255%) par rapport au 1er trimestre 2021 (1 Md$).

Le BPA ajusté trimestriel ressort ainsi à 3,22$ (+246%).









