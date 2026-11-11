Tesla lancera la production de cellules de batterie dans son usine allemande à la mi-2027, selon un responsable

Tesla TSLA.O est en bonne voie pour lancer la production de cellules de batterie dans son usine de Grünheide, en Allemagne, à la mi-2027, a déclaré mercredi Andre Thierig, directeur senior, lors d'une conférence sectorielle à Berlin.
"Le bâtiment est entièrement achevé et nous avons déjà commencé à produire certaines pièces de la batterie dans l'usine", a déclaré M. Thierig lors de cet événement organisé par le magazine spécialisé Automobilwoche.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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