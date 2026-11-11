Tesla lancera la production de cellules de batterie dans son usine allemande à la mi-2027, selon un responsable

Tesla TSLA.O est en bonne voie pour lancer la production de cellules de batterie dans son usine de Grünheide, en Allemagne, à la mi-2027, a déclaré mercredi Andre Thierig, directeur senior, lors d'une conférence sectorielle à Berlin.

"Le bâtiment est entièrement achevé et nous avons déjà commencé à produire certaines pièces de la batterie dans l'usine", a déclaré M. Thierig lors de cet événement organisé par le magazine spécialisé Automobilwoche.