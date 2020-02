Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : lance une augmentation de capital de 2 Mds$ Cercle Finance • 13/02/2020 à 14:39









(CercleFinance.com) - Tesla lance une augmentation de capital de 2 milliards de dollars via une offre publique de souscription, a annoncé jeudi le constructeur californien de voitures électriques. La société a déclaré avoir accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à environ 300 millions de dollars d'actions supplémentaires, ce qui signifie que le produit brut total de l'offre pourrait atteindre 2,3 milliards de dollars. Tesla a déclaré avoir l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour renforcer davantage son bilan, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise. Elon Musk, PDG de Tesla, a déclaré qu'il participait à l'opération en achetant jusqu'à 10 millions de dollars d'actions tandis que Larry Ellison, fondateur d'Oracle et membre du conseil d'administration de Tesla, achèterait jusqu'à 1 million de dollars d'actions. Le titre Tesla baisse de plus de 4% dans les échanges avant bourse suite à cette annonce.

Valeurs associées TESLA NASDAQ -1.26%