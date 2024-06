Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesla: la rémunération de Musk approuvée à 77% des voix information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 14:27









(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Tesla ont approuvé le plan de rémunération destiné à Elon Musk, le directeur général du groupe, avec 77% des voix, apprend-on vendredi dans un avis réglementaire.



Ce résultat ne constitue pas une surprise sachant qu'Elon Musk lui-même avait annoncé hier dans un post sur X que l'enveloppe avait été validée 'à une marge majorité'.



Selon ce mécanisme d'intéressement, qui remonte à l'exercice 2018, le milliardaire va donc pouvoir obtenir jusqu'à 56 milliards de dollars grâce à l'octroi de 'stock options'.



Lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue hier, les actionnaires du fabricant de véhicules électriques ont également voté à 63% des voix en faveur du projet visant à redomicilier le siège social au Texas, montre le document publié sur le site de la SEC.



Les actionnaires ont également approuvé les cooptations au conseil d'administration de James Murdoch, le fils de Rupert Murdoch et ancien DG de Twenty-First Century Fox, et de Kimbal Musk, le frère d'Elon Musk.





Valeurs associées TESLA 182.47 USD NASDAQ 0.00%