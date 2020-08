Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : la double authentification en 'validation finale' Cercle Finance • 17/08/2020 à 17:02









(CercleFinance.com) - Interpellé sur Twitter, Elon Musk a indiqué ce week-end que la double authentification était en phase de 'validation finale', laissant espérer un déploiement prochain de cette fonctionnalité. Rappelons que celle-ci doit permettre de renforcer encore la sécurité des véhicules vendus par Tesla. Son PDG a ainsi précisé sur le réseau social que cette double authentification, dont l'arrivée était 'honteusement en retard' (elle avait été annoncée en 2019) se ferait par SMS ou via une application.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +7.45%