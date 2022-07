Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: la chute du bitcoin a entraîné quelques pertes information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 16:12













(CercleFinance.com) - Tesla a annoncé lundi avoir essuyé une perte pour dépréciation de 170 millions de dollars sur le premier semestre au titre de son investissement dans le bitcoin.Le constructeur de véhicules électriques - qui avait révélé avoir investi quelque 1,5 milliard de dollars dans la cryptomonnaie début 2021 - indique que ce manque à gagner a été partiellement compensé par un gain de 64 millions de dollars lié à la conversion du bitcoin dans d'autres monnaies traditionnelles.Pour mémoire, le cours du bitcoin a chuté de près de 60% sur les six premiers mois de l'année, victime de la remontée des taux d'intérêt, de l'inflation galopante et des tensions géopolitiques.Alors que le bitcoin se traitait à 47.687 dollars en début d'année, il ne se négociait plus qu'à 19.785 dollars à la fin du mois de juin.Dans son rapport trimestriel dit '10-Q', Tesla indique par ailleurs avoir reçu de nouvelles citations à comparaître de la part de la SEC dans l'affaire des tweets d'Elon Musk dans lesquels l'homme d'affaires affirmait qu'il comptait retirer le groupe de la cote.D'après la société, le gendarme boursier cherche à obtenir de plus amples informations sur le mode de gouvernance adopté par le constructeur californien suite à l'accord qui avait été conclu avec la SEC afin de régler à l'amiable le dossier.En Bourse de New York, l'action Tesla reculait de 0,2% lundi matin suite à ces annonces.

