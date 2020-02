Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : l'offre est faite au prix de 767 dollars par action Cercle Finance • 14/02/2020 à 14:41









(CercleFinance.com) - Tesla a déclaré jeudi soir que son augmentation de capital de 2 milliards de dollars était au prix de 767 dollars par action, ce qui permet de profiter d'une remise par rapport au cours actuel de l'action. Les actions Tesla ont clôturé au prix de 804 dollars la nuit dernière sur le Nasdaq, après que le constructeur de voitures électriques a déclaré qu'il allait lever de nouveaux capitaux par le biais d'actions. Elon Musk, PDG du groupe, a déclaré qu'il achèterait jusqu'à 13 037 actions pour environ 10 millions de dollars, tandis que Larry Ellison, fondateur d'Oracle et membre du conseil d'administration, achèterait jusqu'à 1303 actions pour 1 million de dollars. Tesla prévoit d'offrir 2 650 000 actions dans le cadre de cette augmentation de capital, soit 3 047 500 actions si les preneurs fermes exercent pleinement leur option.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +0.25%