Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : l'action en hausse après des commentaires positifs Cercle Finance • 23/11/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Après avoir repris son souffle vendredi, le titre Tesla a repris son rallye lundi, augmentant de plus de 6% une heure après la cloche, à la suite de commentaires positifs de courtiers. Ce matin, Wedbush Securities a relevé son objectif de cours sur le titre, passant de 500 à 560 dollars. L'analyste a également fixé un nouvel objectif de 'cas haussier' de 1 000 dollars, contre 800 dollars auparavant. Le courtier a justifié son optimisme en anticipant une croissance de la demande de véhicules électriques au cours des 18 à 24 prochains mois, la Chine et l'Europe étant les principaux moteurs de croissance. Les analystes estiment que les ventes de véhicules électriques pourraient passer d'environ 3% des ventes totales d'automobiles aujourd'hui à 10% d'ici 2025. Wedbush maintient cependant une note 'neutre' sur les actions Tesla. Après avoir repris son souffle vendredi, le titre Tesla a repris son rallye lundi, augmentant de plus de 6% une heure après la cloche, à la suite de commentaires positifs de courtiers. Ce matin, Wedbush Securities a relevé son objectif de cours sur le titre, passant de 500 à 560 dollars. L'analyste a également fixé un nouvel objectif de 'cas haussier' de 1 000 dollars, contre 800 dollars auparavant. Le courtier a justifié son optimisme en anticipant une croissance de la demande de véhicules électriques au cours des 18 à 24 prochains mois, la Chine et l'Europe étant les principaux moteurs de croissance. Dans l'ensemble, les analystes s'attendent à une inflexion majeure de la demande à l'échelle mondiale, affirmant que les véhicules électriques pourraient passer d'environ 3% des ventes totales d'automobiles aujourd'hui à 10% d'ici 2025. Wedbush maintient cependant une note 'neutre' sur les actions Tesla.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +5.88%