Tesla invite certains clients à acheter un Cybercab pour un usage personnel

Tesla TSLA.O a annoncé vendredi qu’elle invitait certains clients à acheter le Cybercab pour un usage personnel, marquant ainsi une avancée vers la commercialisation de véhicules entièrement autonomes auprès de ses clients.
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Tesla a publié cette annonce sur X, accompagnée d’une photo de ce biplace doré aux portes papillon, proposé au prix de 29 990 dollars avec un « abonnement Autonomie » de 299 dollars par mois.
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Le constructeur de véhicules électriques prévoit de commencer à commercialiser ses robotaxis Cybercab auprès du grand public d’ici la fin de l’année, a déclaré le mois dernier Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie automobile chez Tesla.
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Le Cybercab fonctionnera sans supervision dans toutes les mêmes zones géographiques que le robot-taxi, a précisé Ashok Elluswamy, responsable de l’intelligence artificielle chez Tesla, dans une autre publication sur X.
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Tesla a lancé son service de robotaxis sans supervision à Austin, au Texas, en juin 2025, a étendu son offre à Dallas et à Houston en avril 2026, puis l’a déployé à Miami en juillet 2026.
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