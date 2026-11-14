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Tesla invite certains clients à acheter un Cybercab pour un usage personnel
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 04:39

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Tesla TSLA.O a annoncé vendredi qu’elle invitait certains clients à acheter le Cybercab pour un usage personnel, marquant ainsi une avancée vers la commercialisation de véhicules entièrement autonomes auprès de ses clients.

  • Tesla a publié cette annonce sur X, accompagnée d’une photo de ce biplace doré aux portes papillon, proposé au prix de 29 990 dollars avec un « abonnement Autonomie » de 299 dollars par mois.

  • Le constructeur de véhicules électriques prévoit de commencer à commercialiser ses robotaxis Cybercab auprès du grand public d’ici la fin de l’année, a déclaré le mois dernier Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie automobile chez Tesla.

  • Le Cybercab fonctionnera sans supervision dans toutes les mêmes zones géographiques que le robot-taxi, a précisé Ashok Elluswamy, responsable de l’intelligence artificielle chez Tesla, dans une autre publication sur X.

  • Tesla a lancé son service de robotaxis sans supervision à Austin, au Texas, en juin 2025, a étendu son offre à Dallas et à Houston en avril 2026, puis l’a déployé à Miami en juillet 2026.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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