Tesla invite certains clients à acheter un Cybercab pour un usage personnel

Tesla TSLA.O a annoncé vendredi qu’elle invitait certains clients à acheter le Cybercab pour un usage personnel, marquant ainsi une avancée vers la livraison de véhicules entièrement autonomes à ses clients.

Tesla a publié cette annonce sur X, accompagnée d’une image de ce biplace aux portes papillon dorées, proposé au prix de 29 990 dollars avec un "abonnement Autonomie" de 299 dollars par mois.

Le directeur général Elon Musk a déclaré dans un message sur X que cette offre serait disponible dans tout le pays dès que Tesla aura obtenu l’autorisation des autorités réglementaires.

"Le forfait mensuel est trop élevé", a déclaré Elon Musk, ajoutant qu’il devrait correspondre au coût du système Tesla Full Self Driving et de la connectivité pour les autres modèles, soit environ 115 dollars par mois

Le constructeur de véhicules électriques prévoit de commencer à commercialiser ses robotaxis Cybercab auprès du grand public d’ici la fin de l’année, a déclaré le mois dernier Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie automobile chez Tesla

Le Cybercab fonctionnera sans supervision dans toutes les zones géographiques où opère déjà le robot-taxi, a précisé Ashok Elluswamy, responsable de l’intelligence artificielle chez Tesla, dans un autre message publié sur X