Tesla : Hertz confirme la méga-commande de 100.000 véhicules

(CercleFinance.com) - Après des gains de 8% la semaine passée, l'action Tesla amplifiait encore sa hausse lundi à la Bourse de New York et prenait plus de 6% supplémentaires sur une méga-commande de 100.000 véhicules électriques passée par le loueur de voitures américain Hertz. Le spécialiste de la location de voitures - qui cherche à électrifier sa flotte - explique avoir décidé de faire l'acquisition de berlines Model 3 avec l'objectif de les proposer à ses clients aux Etats-Unis et en Europe à partir du mois de novembre. Les livraisons s'étageront jusqu'à la fin 2022. Avec cette commande, les véhicules électriques représenteront désormais plus de 20% de sa flotte de véhicules. Aux termes de l'accord, les clients du loueur automobile auront à la fois accès au réseau de superchargeurs déployé par Tesla, mais aussi à ses propres bornes de recharge, qu'il compte installer au sein de ses agences. Selon Dan Ives, l'analyste en charge des valeurs technologiques chez Wedbush, cette commande - la plus importante jamais placée pour des véhicules électriques - représente un montant de l'ordre de 4,2 milliards de dollars. 'Le fait que Tesla décroche un contrat de cette ampleur illustre bien le phénomène d'adoption massif des véhicules électriques qui est selon nous aujourd'hui à l'oeuvre dans le cadre de la vague verte qui déferle sur les Etats-Unis', souligne-t-il.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +7.09%