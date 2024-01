Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesla: hausse de 35% de la production en 2023 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 17:33









(CercleFinance.com) - Tesla annonce avoir produit 494 989 véhicules et en avoir livré 484 507 au 4e trimestre 2023.



Sur l'ensemble de l'exercice, le constructeur annonce avoir produit 1,84 million de véhicules pour 1,80 million de livraisons, des chiffres en hausse de 35% et 38% respectivement par rapport au précédent exercice.





Valeurs associées TESLA NASDAQ +0.06%