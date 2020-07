Tesla : Goldman Sachs confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Tesla a annoncé ses chiffres de productions et de livraisons de véhicules sur le 2ème trimestre 2020. Le groupe a déclaré avoir produit plus de 82 000 véhicules électriques et livré environ 90 650 véhicules au cours du dernier trimestre, dont 80 050 berlines modèle 3 et Y et 10 600 modèles S et X, soit 35% au-dessus des attentes.

Les analystes de Goldman Sachs rappellent que Tesla a produit 103 000 véhicules et livré 88 000 véhicules au 1er trimestre 2020.

Suite à cette annonce, Goldman Sachs confirme son conseil Neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 950 $.

' Nous nous attendions auparavant à des livraisons plus faibles pour le 2e trimestre. Nous pensons maintenant que Tesla a connu un mois de juin très fort en termes de livraisons ' indique le bureau d'analyses.

' Ce chiffre de livraison est en hausse de 2% en glissement trimestriel et en baisse de 5% en glissement annuel, ce qui est bien au-dessus des chiffres attendus (FactSet de 72k et GS à 64k) ' indique Goldman Sachs.

' Les livraisons du Modèle 3 et Y au cours du trimestre sont en hausse de 5% en glissement trimestriel et celles du modèle S et X sont en baisse de 13% en glissement trimestriel et de 40% en glissement annuel ' précise le bureau d'analyses.

Tesla a déclaré avoir 'réussi' à ramener la production de son usine de Fremont à ses niveaux d'avant Covid, ' ce qui implique que la production mondiale trimestrielle est de plus de 150 000 unités '.