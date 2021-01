Tesla : gagne encore 6% après l'analyse de RBC

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole encore de +6% à la Bourse de New York profitant d'une nouvelle analyse positive. La valeur affiche déjà une performance de +12% depuis le 1er janvier 2021. RBC Capital Markets a relevé son conseil sur Tesla de 'sous-performance' à 'performance sectorielle' et a plus que doublé son objectif de cours pour l'action de 339 dollars à 700 dollars.

Admettant qu'il s'est 'complètement trompée' sur le cas de Tesla, l'analyste a déclaré avoir jeté un nouveau regard sur la valeur.

'Notre plus grande erreur a été de voir comment Tesla peut profiter du cours de son action pour lever des capitaux à moindre coût et financer les dépenses de capacité et de croissance', indique l'analyste.

RBC a ajouté que le constructeur californien de voitures électriques peut utiliser son cours de bourse pour financer des acquisitions, notant que même une opération relativement importante n'aurait qu'un impact insignifiant sur la capitalisation boursière de Tesla.

'En résumé, la hausse du cours de l'action est en quelque sorte un facteur de réalisation du potentiel de croissance de Tesla', a déclaré l'analyste.