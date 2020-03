Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : gagne +7%, un analyste relève son conseil Cercle Finance • 25/03/2020 à 16:34









(CercleFinance.com) - Les actions de Tesla sont en hausse de près de 7% alors qu'UBS a relevé sa recommandation sur le constructeur de voitures électriques de 'vendre' à 'neutre', citant une visibilité de la demande 'relativement élevée' et un leadership technologique 'soutenu'. UBS a également relevé son objectif de cours de l'action de 410 à 420 dollars. 'Tesla a actuellement une meilleure visibilité sur la demande à court terme grâce au carnet de commandes du modèle Y', indique le courtier dans une note. Le revers est la position de la dette nette, qui pourrait soulever des inquiétudes dans un scénario baissier, ajoute UBS. Tesla a actuellement une dette nette de 4,9 milliards de dollars.

TESLA NASDAQ +7.21%