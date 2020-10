Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : gagne 2%, un analyste passe à l'achat Cercle Finance • 08/10/2020 à 16:27









(CercleFinance.com) - Les actions de Tesla augmentent de plus de 2 %, alors que New Street Research a relevé sa recommandation sur le constructeur de voitures électriques à 'achat'. New Street, qui avait commencé à suivre Tesla en mai 2018 alors que la société était sur le point de devenir un constructeur de voitures haut de gamme pleinement rentable, avait abaissé la note de l'action de 'achat' à 'neutre' en juillet 2020, affirmant que les catalyseurs à court terme étaient devenus limités. New Street Research a maintenant un objectif de cours de 578 dollars sur les actions.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +2.09%