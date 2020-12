Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : gagne 1%, un broker reste neutre Cercle Finance • 30/12/2020 à 17:12









(CercleFinance.com) - L'action Tesla gagne 1% à New-York alors que Crédit Suisse a renouvelé aujourd'hui son opinion 'neutre' sur le titre, assorti d'un objectif de cours de 400 dollars. Le broker voit en effet le constructeur états-unien dépasser la barre des 500 000 livraisons en 2020. Dans une note de recherche, la banque privée suisse dit tabler sur quelque 183.000 livraisons de véhicules au quatrième trimestre, un chiffre supérieur au consensus de 163.000 qui devrait porter à 502.000 les ventes sur l'ensemble de l'année. 'Quoique difficile à atteindre, nous pensons que cet objectif est réalisable au vu du coup de collier que Tesla a l'habitude de donner en fin de trimestre', estime Credit Suisse. D'après l'établissement helvétique, certaines informations dans la presse font état d'un courrier électronique envoyé par Elon Musk à ses salariés, leur demandant de faire 'tout leur possible' pour atteindre la cible des 500.000 unités cette année.

