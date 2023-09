Tesla: forte hausse des ventes de véhicules fabriqués en Chine en août

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le rival chinois BYD, avec ses séries électriques Dynasty et Ocean et ses modèles hybrides essence-électricité, a enregistré des livraisons de 274 086 véhicules de tourisme en août, soit un bond de 57,5 % en glissement annuel.

(AOF) - Le constructeur automobile américain Tesla a vendu 84 159 véhicules électriques fabriqués en Chine en août, soit une hausse de 9,3 % par rapport à l'année précédente, selon les données de la China Passenger Car Association (CPCA) publiées ce lundi. Les ventes de voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine ont augmenté de 30,9% par rapport au mois précédent. Tesla a annoncé mi-aout de nouvelles baisses de prix sur certains de ses modèles Y en Chine Après que ses ventes ont chuté de 31% en juillet par rapport à juin, selon la CPCA, marquant la première baisse mensuelle depuis décembre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.